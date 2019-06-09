摧毀遺跡的第一步！ 秘魯建馬丘比丘機場 推土機已進城

2019-06-09 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕印加古城馬丘比丘吸引全世界的遊客參訪，為了吸引更多遊客，當局將在馬丘比丘建造一個機場，目前已經開始工程。不過此舉也引起當地居民反彈，認為這會破壞當地生態，使馬丘比丘失去原來的風貌。

根據英國《衛報》報導，2017年有超過150萬名遊客到馬丘比丘觀光，當局看見巨大商機，因此動工建造新的機場，打算讓更多大型飛機起降。

推土機已經進入琴切羅（Chinchero）地區，清整數百萬噸的泥土，當地居民憤而在網路上連署反對工程，目前已有超過4萬8000人連署反對建設機場。

發動連署的是秘魯藝術史學者馬傑魯夫（Natalia Majluf），她表示馬丘比丘是印加古文明的重要遺跡，在這裡建機場，會破壞這個考古遺址。

另有專家指出，新機場建成後，飛機會在附近的奧揚泰坦博（Ollantaytambo）低空飛行，這將對印加遺址造成無法估量的損失；也有人擔心機場會破壞Piuray湖（Laguna Piuray）的生態平衡，而庫斯科市幾乎有一半的供水都依賴該水域。

就連當地的旅遊業者也持謹慎態度，當地一個編織毯攤販老闆孔特雷拉斯（Alejandrina Contreras）說：「我們原本在這裡和平生活，沒有小偷與罪犯，如果機場建成，很多事情都會發生變化。」

另一名20歲的女子奧卡布馬（Karen Auccapuma）也表示：「想想噪音、空氣汙染，以及觀光客帶來的疾病。」

許多國外學者和當地居民都加入連署，但總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）表示機場一定要蓋。秘魯財政部長奧利瓦（Carlos Oliva）上個月告訴記者：「這個機場必須盡快建成，因為這對庫斯科市的發展非常重要。有很多項評估都支持這個機場的建設。」

若要參觀馬丘比丘，目前遊客只能從秘魯首都利馬（Lima）和玻利維亞拉巴斯（La Paz）等周邊城市搭乘小飛機飛到庫斯科機場，再轉搭巴士上山。庫斯科機場只有一條跑道，無法擴建。

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