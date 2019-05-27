秘魯聲援台灣參與世衛 蔡英文：感謝

2019-05-27 12:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達夫婦時，感謝秘魯聲援我參與「世界衛生大會」（WHA），並期許台灣及秘魯可以從現有基礎，發展出更密切的經貿關係，也促成更多國際事務上的合作。

總統致詞時，首先歡迎卡拉瑞達主席再次來台訪問。對於昨天秘魯北部發生地震，她也特別向卡拉瑞達主席表達慰問之意，希望災情降到最小，當地的朋友都能平安。

總統指出，前一陣子為了支持台灣參與「世界衛生大會」，卡拉瑞達主席不但寫信給她，也和其他50位秘魯國會議員共同連署，是最近幾年來秘魯對台灣最大規模的聲援。「這些溫暖的舉動，台灣人民都感受到了」，總統也特別對卡拉瑞達主席表達感謝之意。

總統進一步說明，就像卡拉瑞達主席在信裡提到的，健康是基本人權，也是普世價值。她認為，台灣2300萬人民的健康福祉不應該被刻意排除，台灣在醫療公共衛生領域長期累積的成就，也應該要為全世界做更多的貢獻。

總統說，台灣和秘魯之間，雖然橫跨了廣闊的太平洋。不過，我們都是APEC的一分子。在APEC的架構下，我們持續展開許多交流。她很期待，透過卡拉瑞達主席，以及秘魯許多好朋友的努力，台灣和秘魯可以從現有的基礎上，發展出更密切的經貿關係，也促成更多在國際事務上的合作。

總統提及，像是秘魯已經簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如果後續台灣可以加入，兩國的貿易將有更顯著的成長，在科技、教育、文化等領域，也可望有更頻繁的互動。這個雙贏的局面，就是我們可以共同努力的目標。

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