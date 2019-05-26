更新！秘魯凌晨8.0強震毀房斷電 至少1死6傷

2019-05-26 22:30

首次上稿 22:07

更新時間 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕據美國地質調查所（USGS）觀測，在台灣時間今（26）天15點41分發生規模8.0強震。秘魯多處傳出電力中斷、房屋倒塌或龜裂等消息。

這起規模8.0強震，發生於秘魯當地時間凌晨2點41分，震央在莫約班巴（Moyobamba）東方180公里處，震源深度約110公里，屬於「中深度」地震，是今年目前為止全球最強烈地震。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）發推特表示，政府正在評估受影響地區，並呼籲民眾「保持冷靜」。

伊基托斯（Iquitos）、塔拉波托（Tarapoto）以及羅勒托（Loreto）地區的亞馬遜城鎮，則傳出電力中斷。

美聯社報導，國家緊急行動中心（COEN）指出，Huarango地區一幢房子受到落石攻擊，造成一人死亡。此外，據當局初步調查，7省中有6人受傷，27戶民屋受損。3所學校、3家醫院和2間教堂也受到波及。

El fuerte movimiento telúrico ocurrido esta madrugada se sintió en varias regiones del país. Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El @COENPeru viene monitoreando y evaluando la situación. — Martín Vizcarra （@MartinVizcarraC） May 26, 2019

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