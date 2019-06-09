金正男遭暗殺之謎曝光！ 新書爆料：他被CIA吸收

2019-06-09 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，2017年2月在馬來西亞吉隆坡機場遭毒殺身亡，外界紛紛推測是金正恩下令暗殺胞哥，現有記者出書爆料，美國中情局（CIA）疑似接洽金正男，成為CIA線人，令金正恩想盡辦法要除之而後快。

綜合媒體報導，《華盛頓郵報》駐北京特派員安娜（Anna Fifield）近日出版新書─《偉大的繼承者：金正恩的神秘崛起與統治》（The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un），書中除了描述金正恩成長及其統治下的北韓外，還爆料2017年震驚全球的金正男暗殺案內幕。

書中引述情報人士的話宣稱，CIA時常與各國異議人士接上線，讓其成為內應，來推翻敵視美國的獨裁者，傳CIA也找上金正男，希望成為CIA線人，早就對金正男的存在芒刺在背的金正恩，在得知胞兄可能成為對其政權潛在威脅後，於是下達暗殺令。

而在金正男在吉隆坡機場遭毒殺後，其兒子金韓松，在反北韓金氏政權組織「自由朝鮮」協助下，躲過了北韓當局的追蹤，據傳在CIA保護下，金韓松隱身在美國境內。

暗殺案發生後，大馬當局隨即拘捕印尼籍女嫌艾夏（Siti Aishah）、越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong），時隔2年多，大馬檢方突然撤銷2女的謀殺指控，分析認為，此舉顯示大馬當局已準備偵結金正男毒殺案。

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