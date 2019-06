金正男遭暗殺之謎曝光！ 新書爆料：他被CIA吸收

2019-06-09 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男,2017年2月在馬來西亞吉隆坡機場遭毒殺身亡,外界紛紛推測是金正恩下令暗殺胞哥,現有記者出書爆料,美國中情局(CIA)疑似接洽金正男,成為CIA線人,令金正恩想盡辦法要除之而後快。

綜合媒體報導,《華盛頓郵報》駐北京特派員安娜(Anna Fifield)近日出版新書─《偉大的繼承者:金正恩的神秘崛起與統治》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un),書中除了描述金正恩成長及其統治下的北韓外,還爆料2017年震驚全球的金正男暗殺案內幕。

書中引述情報人士的話宣稱,CIA時常與各國異議人士接上線,讓其成為內應,來推翻敵視美國的獨裁者,傳CIA也找上金正男,希望成為CIA線人,早就對金正男的存在芒刺在背的金正恩,在得知胞兄可能成為對其政權潛在威脅後,於是下達暗殺令。

而在金正男在吉隆坡機場遭毒殺後,其兒子金韓松,在反北韓金氏政權組織「自由朝鮮」協助下,躲過了北韓當局的追蹤,據傳在CIA保護下,金韓松隱身在美國境內。

暗殺案發生後,大馬當局隨即拘捕印尼籍女嫌艾夏(Siti Aishah)、越南籍女嫌段氏香(Doan Thi Huong),時隔2年多,大馬檢方突然撤銷2女的謀殺指控,分析認為,此舉顯示大馬當局已準備偵結金正男毒殺案。

