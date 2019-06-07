家裡是超大農場！澳2歲男童失蹤3天最後竟陳屍在這...

2019-06-07 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭一名2歲男童4日傍晚在住家附近失蹤。由於男童住家後方就是鱷魚棲息地，家長萬分焦急。當局出動大批警力在附近搜索，終於在今天下午找到男童，只不過他已經成了一具冰冷遺體，陳屍在住家附近的水壩。

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭2歲男童史考特（Ruben Scott）和家人住在一個1700平方公里的大農場裡，4日傍晚，史考特原本正和家人一起玩耍，但卻突然不見蹤影，史考特的家人最後一次見到他是在下午5點45分。

由於史考特住家後方就是鱷魚棲息地，家長擔心他被鱷魚吃掉，趕緊報警。當局派出大批警力在附近叢林搜索，甚至派出8名潛水隊員潛進鱷魚居住的水域，及和7架直升機在上空搜尋。史考特的朋友和鄰居也都傾力幫忙，總過有超過60人參與搜索行動，仍然找不到史考特。兒童專家指出，孩子失蹤超過2天，還活著的機率已經不大了。

經過3天的搜索，當局今天在史考特住家附近的水壩發現他的屍體。高級警司赫胥黎（Brian Huxley）為此表達哀悼，他說：「警察、搜救隊、志願者，每個人都在努力尋找這個小孩。最令人悲傷的是，我們全面地搜索這樣一片廣闊的區域，最後發現他距離家裡只有100公尺。」

史考特的媽媽（Natasha Scott）又自責又痛苦，但還是打起精神來感謝所有人的幫助。詳細的事發原因，警方仍在調查中。

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