野外求生！在森林失蹤16天 瑜珈女老師奇蹟存活

2019-05-25 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕野外求生真實上演！夏威夷35歲瑜珈女老師兼物理治療師埃勒（Amanda Eller），8日前往毛伊島馬卡瓦森林保護區徒步旅行，就此失蹤16天，終於在當地時間24日下午5時（台灣時間25日上午11時）被直升機發現，而且身體沒有大礙。

據《ABC》報導，埃勒8日前往森林沒有回來後，她的男朋友康科爾（Benjamin Konkol）9日立刻向警方報案，不久後便在野營區附近發現埃勒的休旅車，但救援人員始終遍尋不著埃勒的下落。

隨著時間過去，埃勒家人和朋友開始擔心發生最壞的情況，康科爾16日則說，他相信女友還待在森林裡，「她是我的靈魂伴侶，她是我生命中的愛，我覺得她仍然在那裡。」

埃勒友人海恩斯（Sarah Haynes）在臉書發起尋人活動「Findamanda」，而尋獲埃勒的獎勵在24日提高到了5萬美元（約新台幣157萬元），緊接著奇蹟發生了，當天下午在馬卡瓦森林雙子瀑布附近的一個山溝裡，搜索直升機找到了埃勒。

直升機上的救援人員貝奎斯特（Chris Berquist）表示，他是在河床看到了埃勒，「當時她正在向我們揮手」，直升機降落後貝奎斯特上前檢查，發現埃勒身體沒有什麼問題，只是皮膚有點曬傷並且丟失了鞋子。

埃勒獲救時意識清楚，記得她父親的電話號碼並且知道自己是誰、身在何方、被困了多久等等。另一名搜救人員在打電話通知埃勒父親時，她的家人顯得難以置信，畢竟早已做了最壞的準備，埃勒爸爸在通話中直呼「你是認真的嗎？你真的找到她了？」緊接著就是情緒大潰堤。

海恩斯說，埃勒靠著水源和植物果腹度過失蹤的這16天，她被發現的地點就在雙子瀑布上方不遠，但當地相當人跡罕至。搜救人員考量到埃勒狀況良好，最後由救護車將埃勒送往毛伊紀念醫院做進一步的檢查。

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