華人壯陽就找牠 年捕撈3700萬、現存數量急遽下降

2019-06-07 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕海馬在華人社會被視為天然壯陽藥，即使沒有任何臨床數據佐證，人們還是將其視為重振雄風的最後希望，趨之若鶩地瘋狂食用。外媒披露，每年約有3700萬隻海馬死於非法撈捕與走私行為，部分物種現存數量大幅下降將近5成，對物種存續構成嚴重威脅。

《CNN》報導，根據全球貿易數據分析，香港作為全球最大的乾貨（乾燥生物）貿易中心，每年海馬進口量高達全世界總數的3分之2，作為傳統藥材，海馬在中國、台灣與印尼市場也相當熱門。

香港大學中醫學院院長勞力行表示，海馬最早在西元700年左右的中國醫學文獻中被提及，中醫理論指出，食用海馬可滋養身體並補充能量，與草藥混合煎煮成茶後，可用於治療哮喘和陽痿、早洩等男性性功能障礙。

勞力行坦承，並無任何科學證據證明食用海馬可緩解哮喘或提高性能力，中醫系統也未考慮對此項目進行人體臨床試驗。

報導指出，即便許多國家都對海馬設有全面禁令，但龐大的市場需求反而投向黑市交易，讓非法濫捕、走私的數量居高不下。有關機構在2016年與2017年的調查報告顯示，約有高達95％海馬是從設有出口禁令的國家進口。

交易商透露，體積小而不易腐爛的海馬很容易走私過境，有時候甚至直接摻入其他海鮮乾貨中混合托運通關，這也讓查緝人員相當頭疼，「我們現在更難監控、追蹤與管理這些走私品，查緝走私乾貨海馬簡直是一大難題」。

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