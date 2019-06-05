美最新銳航母自衞系統測試成功 雙殺同時來襲2枚飛彈

2019-06-05 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國次世代航母「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），結合許多最新的軍事技術，除了是目前全球唯一裝載電磁彈射器的航母外，雷神公司（Raytheon Company）宣布，為「福特號」所開發的「船艦自衛系統」（Ship Self Defense System, SSDS）近日完成測試，成功擊落2個同時襲來的導彈。

綜合外媒報導，雷神公司的SSDS項目經理費貝爾（Mike Fabel）表示，在SSDS整合「福特號」航母的綜合作戰系統後，近日於加州海岸附近的美國海軍無人自我防衛測試艦上進行測試，測試艦上的SSDS系統，成功對於2枚同時襲來的反艦飛彈進行定位、分類、跟蹤和接戰。

費貝爾表示，這次是「福特號」綜合作戰系統是首次對2個模擬攻擊的目標同時接戰，該系統使用「雙波段雷達」（Dual Band Radar，DBR），該雷達能滿足艦上所需的所有雷達機能，包括對空與平面搜索、早期預警、防空自衛及對海對地作戰所需的追蹤、射控相關工作等。

費貝爾強調，這次成功的雙目標測試證明了SSDS系統的成熟，為未來投入實裝鋪平了道路，「這能使福特號能夠保護她自己以及艦上的船員免受當前和新出現的威脅。」

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