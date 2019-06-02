日本前官員擔憂長子對小學生不利 持刀大義滅親

2019-06-02 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本農林水産省前事務次官、76歲的熊澤英昭，因為擔心44歳長子熊澤英一郎對附近小學學童做出不利的事情，持刀大義滅親將英一郎砍死。

據《NHK》報導，熊澤英一郎沒有工作，無所事事地住在東京練馬區的家中，近來抱怨附近小學傳來的聲音很吵，父親便開始擔憂以兒子的脾氣會去鬧事。警方事後調查更得知，原來熊澤英一郎平時在家中就會使用暴力。

雖然熊澤英昭已供認是自己持刀殺害長子，但警方進一步釐清發現案發前父子倆曾有口角，熊澤英昭對此表示，因為不想造成其他人的困擾，才會砍死英一郎。

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