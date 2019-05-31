不歡迎你！川普訪英 憤怒「川普巨嬰」將再升空

2019-05-31 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）下週赴英進行國是訪問，上千名英國人不認同他充滿分裂的右翼政策，將在下週二（6月4日）上街抗議。去年川普訪英時，曾掀起話題的「川普寶寶（Trumpbaby）」大氣球，預計再度升空「迎賓」。

綜合媒體報導，川普受英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）邀請，6月3日至5日到英國進行國是訪問，並與首相梅伊（Theresa May）見面，展現英美的特殊友好關係。

但英國有15個單位在臉書上建立活動，號召民眾下週二上午11點到特拉法加廣場（London Trafalgar Square）抗議，截至今（31）日晚間19點半，有7600多人參加，33000人對此感到興趣。活動頁面指出，他們反對川普的種族主義，並在集會中討論氣候正義、移民權利、反種族主義、婦女權利、LGBT權利、反戰和工會權利，「展示我們對他的分裂、仇恨政策的看法。」

自稱「川普褓姆（Trump babysitter）」、「川普寶寶」設計者伯納（Matt Bonner）認為，川普是加深社會分化的爭議人物，邀請他國是訪問意味著正當化他的作為。他表示，只要倡議團體透過群眾募資籌得3萬英鎊（約新台幣），並獲警方核可，就能讓川普巨嬰再度現身。

巨型氣球「川普寶寶」高達6公尺，表情憤怒、嘴歪，上半身打赤膊、下半身包尿布，右手拿著智慧型手機，於川普去年7月訪英期間首次亮相。川普當時說，此舉讓他感到不被歡迎。該次訪問也引起大規模抗議，數萬名示威者走上街頭，當局為此部屬約1萬名警力維護治安。

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