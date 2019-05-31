每個女生「這裡」都有雀斑？女網友熱議：真的耶！

2019-05-31 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前在推特發文，表示聽說許多女性手腕附近都會有雀斑，她也在推特附上自己手腕上雀斑的照片，笑問「這是真的還是假的」？結果意外引起女網友熱議，不少人上傳照片驚呼「這是真的耶」！

這名發文的女網友22日在推特發文，詢問表示「女士們，你們的手腕上有雀斑嗎？還是這只是個都市傳說？」沒想到這則推文意外引起熱議，截至31日已有6萬多讚、2萬3000多次轉貼。

女網友紛紛回推，PO出自己手腕上有雀斑的照片，不少網友表示，自己本來對此嗤之以鼻，但抬起手來一看，卻被結果嚇到；也有網友補充表示，左胸上也常常出現雀斑。

對此現象，有外媒指出，因為陽光的紫外線會刺激黑色素成長，手腕是最容易被陽光照到的地方；同時，不少女性喜歡的V領上衣也會增加胸口受曝曬的機會，因此這些部位才會比較容易出現雀斑。

女網友推特原文

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ （@aarynwhitley） 2019年5月22日

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