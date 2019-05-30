六四將至加強管控？中國各大直播網關閉「彈幕」功能

2019-05-30 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕「六四天安門事件」30週年將近，向來言論審查嚴格的中國近期的監視動作也越發積極，中國許多知名影音、直播平台都不約而同在網站上公告將進行「系統維護」，指在6月7日前，用戶將無法使用彈幕功能，不少網友也無奈表示「習慣了...」。

綜合媒體報導，中國網路審查嚴格早就不是什麼令人驚訝的事了，且每逢國內有任何重大節日或活動，限制發言的力道也會更明顯。今年適逢六四事件30週年，過去幾日不少影音或直播平台，舉如「A站」AcFun彈幕視頻網、「B站」Bilibili彈幕網、虎牙直播、鬥魚直播、YY直播都相繼貼出公告，宣稱將進行「彈幕升級」、「系統維護」，從貼出公告即日起，用戶將無法使用彈幕功能。

不僅關閉彈幕，連同冊新帳號、修改個人資料或發言也都會同步受到限制，此舉也引起網友討論，但不少留言都表示早就習以為常，「懂得都懂」、「見怪不怪了...」。

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