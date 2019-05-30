《希望：為愛重生》兇手將出獄 社會憂報復

2019-05-30 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕韓國電影《希望：為愛重生》改編自真人真事「趙鬥淳（조두순）事件」，兇嫌趙鬥淳在12年前強姦一名8歲女童娜英（나영이，化名），並殘忍搗爛女孩肛門與陰部，使得她被迫切除大腸與一部份小腸，並得掛著尿袋生活；如今，趙鬥淳將在明年底刑滿出獄，其住家距離被害女童住家僅1公里不到，社會擔憂女孩會再次遭到兇手報復。

韓國電視節目MBC《真實探查隊》昨日揭發過去10年兇手住家距離被害者住家不到1公里，儘管娜英一家在事件發生後搬離原本居住的地方，不過趙鬥淳的妻子，竟在不久前又搬到娜英一家附近，相距不到1公里，娜英父親得知後憤怒地表示：「又要搬家嗎？是不是要逃離地球？為什麼是受害者一家要逃？」

而兇手的妻子至今仍未與丈夫離婚，對於女童近況僅表示「我不想知道，我不關心，不管他住在哪，我都不知道。」並袒護丈夫地說：「如果不喝酒的話，家裡一切都挺好的，就是喝了酒才會那樣。」

該案件發生於2008年8月，當時趙鬥淳強擄娜英到教會廁所，要求對方口交遭拒後，便將娜英打暈後性侵，並用馬桶泵試圖清除娜英體內殘留的精液，導致娜英大小腸被吸出體外，雖救回一命，但終身須掛著尿袋生活。

而當年法院審理該案時，採信兇手說法，認為當時他已經喝醉，精神狀況不穩，僅判處12年有期徒刑。該事件甚至在2017年曾引起61萬名民眾聯署要求重審，拒絕將兇手放出來以避免再次危害女童，使得青瓦台不得不對該聯署案進行回應，表示依照現行法律，兇手在出獄後必須配戴電子腳鐐至少7年、禁止接近特定場所，且兇手的資料與長相，將會在網路上公開至少5年。

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