這中媒疑報導台灣同婚遭2度整改 網民嘆：只能作傳聲筒

2019-05-28 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國備受知青肯定與支持的自由派網媒「好奇心日報」（QDaily）27日深夜突然宣布網站和APP將停止更新3個月，這間以內容品質著稱的網媒，去年曾被網管當局關停整改1個月。不少中國網民表達不捨，感嘆媒體「只能做傳聲筒」。據中國微博上網民推測，可能與「好奇心日報」27日刊登的台灣同婚報導有關。

好奇心日報公告說，自28日0時起，網站和App將停止更新3個月，期間可以閱讀歷史文章，但讀者評論和其他互動都將暫停。公告還附上一句耐人尋味的「謝謝5年來的關注和支持」。

這份公告並未對停止更新做出任何解釋，不過，根據其他轉發或留言討論此微博的網友反應，可能與其網站27日刊登的台灣同婚報導有關。

微博帳號「同志之聲」表示： 「不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 LGBT 群體現狀，曾開設 LGBT 專屬欄目。說好三個月，那我們約好三個月後見。」

「北京同志中心」則進一步指出「今年4月，其LGBT專欄也曾被下架」。

好奇心日報成立於2014年，根據其總編輯楊櫻2016年受訪表示，該媒體的核心定位是商業洞察、生活方式和年輕中產。此外，該媒體也關注時政類新聞，並以通俗方式呈現嚴肅內容的報導著稱，曾針對2017年北京驅離「低端人口」，和上海環衛工欠薪等議題，進行深度報導。

2017年7月，諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世，好奇心日報也曾打擦邊球，以推薦20本關於自由的書，隱晦地紀念劉曉波。

對於本次停止更新，中國網民在微博表達訝異和不捨。有網民稱「這是我覺得中國區App Store最好的新聞類軟件（軟體），兼顧時事新聞和深度報導」；有網民表示想哭，「不是因為一個App不能用了，而是這個社會不讓人說話了」；也有人嘆「這個時代不允許我們有好奇心，只能做傳聲筒」。

「好奇心日報」27日刊登的台灣同婚報導。（翻攝自「好奇心日報」網站）

微博帳號「同志之聲」表示， 不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 LGBT 群體現狀，曾開設 LGBT 專屬欄目。（翻攝自微博）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法