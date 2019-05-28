川普到訪搶令和年代頭香 美日貿易談判8月見真章

2019-05-28 00:05

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕美國總統川普以國賓身分專程到日本訪問四天，二十七日與日本首相安倍晉三進行約兩小時會談，但雙方在會後記者會上並未發表共同聲明，主要原因除了美日間的貿易談判尚無結論之外，川普對於「日本新天皇德仁首位接見的國賓」頗為沾沾自喜，尤其面臨明年底的總統大選，這趟日本行或許有加分效果，雖然檔次不同，但台灣有意爭取大位的政治人物應能體會訪日的重要性。

川普雖在二○一七年訪日時曾會見前天皇明仁，但當時並非國賓，上次美國總統以國賓身分訪日是二○一四年的歐巴馬，即使美日關係密切，但從戰後至這次的川普也僅有七名美國總統以國賓身分受邀訪日。川普成為德仁天皇後即位後首位接待的國賓，具有歷史意義。

事實上，日本六月將在大阪舉辦Ｇ20峰會，川普提早在G20召開前一個月訪日，而且僅安排日本一國可以看出他是專程而來，今天南韓傳出國會議員洩密事件，南韓總統文在寅曾要求川普順道訪韓的消息曝光，但川普二十八日結束訪日行程後將直接返美。

川普這次訪日，有外媒嘲諷他又打高球又看相撲是「純觀光」，不過不能說沒有成果，尤其在美日間最重要課題的貿易談判上，川普同意等待日本參院選舉後再敲定結果，今天的共同記者會上他即宣布「八月會有好消息發布」，八月很可能川普讓步後換取的最終期限。對此日方態度謹慎，政府發言人菅義偉在傍晚記者會表示，具體時間他並未聽聞。

今天與安倍的會談從原定的一小時延長至兩小時，除了美日貿易問題外，解決日本人質遭北韓綁架、美中貿易摩擦等問題進行討論，即使對於北韓再次發射飛彈一事，川普和安倍看法並不一致，但安倍今天在記者會宣布將「無條件與北韓領導人金正恩進行會談」，改變了以往「先解決綁架問題再會談」的方針，此事必須取得家屬的諒解，所以川普此行特別撥出時間和受害家屬見面，似乎也達到了安撫的效果。

另一個意外收獲是安倍自願充當美伊調人，美國和伊朗因為核子協議與經濟制裁而導致軍事緊張，安倍預定六月訪伊，他表示，為緩和緊張局勢作出貢獻，希望得到川普的理解。川普對安倍訪伊抱有期待，在記者會上表示，他相信伊朗也想達成協議，還強調美國無意要求伊朗變更體制，頗有要安倍帶話的意思。

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