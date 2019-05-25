排隊排到死！珠峰攻頂人滿為患 3天已7死

2019-05-25 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界第一高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）最近因為天氣狀況良好，許多登山客紛紛搶著上山，然而卻因為攻頂之路大排長龍，過去3天內已有至少7人為了攻頂，不幸死亡。

綜合外媒報導，這個星期由於珠峰天氣穩定，光是22日這天，就有超過200名登山客及嚮導試圖登頂。自從16日發生第一起死亡事故，目前已有9人在珠峰死亡，其中7人更是在最近3日內喪生。

往年珠峰平均罹難人數都在5人上下，除非大雪崩或地震，死亡人數才會攀升。近日之所以意外頻傳，主因是由於登山客人數眾多，為了登頂，登山客不得不排隊等待上山。

光是排隊就得花上至少20分鐘到1個半小時，甚至更久，登山客很可能在等待的過程中就耗盡氧氣或凍傷。若高山症發作，登山客就必須趕緊下山，但他們很可能在半路就用盡力氣，又得等上一段時間才能得到急救，因此死亡意外頻傳。

專家指出，登頂之路是否會塞車，通常取決於適合登山的天氣能維持多久。若穩定的天氣持續一週，那麼峰頂就不會人滿為患，但若是好天氣只維持2、3天，人人都想在同一時間攻頂，此時就會變得非常擁擠。

登山客盧卡斯（Lukas Furtenbach）23日成功登頂珠峰，他指出：「珠峰很擁擠。我們每年都來挑戰，但我從沒見過如此擁擠的一年。我們在「死亡區域」等了大約3個小時。」

珠穆朗瑪峰的海拔高度為8844公尺，是世界第一高峰。其中，海拔超過8000公尺以上的區域喻被登山客視為「死亡區域」，在那樣的高度下，人類每次呼吸都只有在平地能呼吸到的10分之1，體溫也在迅速流失。大多數登山客都只能在頂峰待上幾分鐘，若待的時間過長，很可能引發高山症，多數登山者正是因此喪命。

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