要求挪威停止投資燃煤 環團「反抗滅絕」佔領央行出入口

2019-05-24 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日環境保育團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和平佔領挪威中央銀行（Norges Bank）的出入口，要求其全球最大的1兆美元（約台幣32兆元）財富基金停止投資燃煤企業。

據《路透》報導，今日約10名「反抗滅絕」的抗議人士攜帶旗幟標語，阻擋住挪威中央銀行的主要出入口及資產管理部門NBIM，並在玻璃上噴漆表明訴求。其中3名抗議人士將雙手黏在銀行內的玻璃門和牆壁上。

該團體發表聲明指出，希望吸引各界關切政府「毫無效率的氣候變遷改善計畫」，為了阻止挪威政府生產更多的石油和天然氣，他們也計畫了更廣泛的行動。

據了解，正式名稱為政府撫卹全球基金（Government Pension Fund Global）的挪威國家基金，主要收入來源是挪威數十年來石油產業的營收，以及對國際股市、債券和房地產的投資收益。

該基金持有超過9000家公司的股份，但其投資也必須遵守一定的條件限制，如禁止投資核武、菸草，以及使用或販售超過30%動力燃煤的公司。

對此，「反抗滅絕」挪威分會在聲明中表示：「我們要求挪威政府讓國家基金與燃煤產業完全分割，並對因人為的全球暖化而受海平面上升威脅的海島國家負起責任。」

挪威央行的發言人拒絕向《路透》做出評論，據了解，挪威是西歐最大的原油及天然氣生產國，由國營企業Equinor負責業務。

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