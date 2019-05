美國新增17項刑事指控 維基解密創辦人引渡可能性大增

2019-05-24 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕「維基解密」(WikiLeaks)創辦人阿山吉(Julian Assange)自從4月被逐出厄瓜多駐英大使館後,目前被關押在英國監獄等待審判;不過美國司法部門23日新增17項罪名起訴阿山吉,使阿山吉被引渡至美國的可能性大大增加。

綜合外媒報導,阿山吉4月被捕前,僅被美方指控侵害網路;然而美國司法部23日根據《間諜法》,對阿山吉提出新的17項指控,如果阿山吉被定罪,每項罪名的最高刑期為5至10年。

目前美國對阿山吉提出的指控已累計18項,全源自於2010年阿山吉和前美軍變性士兵曼寧(Chelsea Manning)共謀入侵美國政府電腦,洩漏美國軍事及外交文件。「維基解密」當年在網站上披露逾70萬份的美國機密文件、外交電文、伊拉克和阿富汗戰爭文件等敏感材料。

對此,維基解密網站23日在推特回應,譴責美國當局「根本瘋狂」,並指責相當於宣判新聞界言論自由的終結。美國司法部助理檢察長(John Demers)反駁,他們很看重記者在民主中的價值,但問題是「阿山吉根本不是記者」,且不管是記者還是任何人,也不會故意洩露國家機密人員的姓名,讓他們在戰區面臨極大的危險。

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw