美國新增17項刑事指控 維基解密創辦人引渡可能性大增

2019-05-24 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）自從4月被逐出厄瓜多駐英大使館後，目前被關押在英國監獄等待審判；不過美國司法部門23日新增17項罪名起訴阿山吉，使阿山吉被引渡至美國的可能性大大增加。

綜合外媒報導，阿山吉4月被捕前，僅被美方指控侵害網路；然而美國司法部23日根據《間諜法》，對阿山吉提出新的17項指控，如果阿山吉被定罪，每項罪名的最高刑期為5至10年。

目前美國對阿山吉提出的指控已累計18項，全源自於2010年阿山吉和前美軍變性士兵曼寧（Chelsea Manning）共謀入侵美國政府電腦，洩漏美國軍事及外交文件。「維基解密」當年在網站上披露逾70萬份的美國機密文件、外交電文、伊拉克和阿富汗戰爭文件等敏感材料。

對此，維基解密網站23日在推特回應，譴責美國當局「根本瘋狂」，並指責相當於宣判新聞界言論自由的終結。美國司法部助理檢察長（John Demers）反駁，他們很看重記者在民主中的價值，但問題是「阿山吉根本不是記者」，且不管是記者還是任何人，也不會故意洩露國家機密人員的姓名，讓他們在戰區面臨極大的危險。

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw — WikiLeaks （@wikileaks） 2019年5月23日

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