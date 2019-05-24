遭誹謗涉METOO 「巴船長」告贏澳洲媒體獲賠6300萬

2019-05-24 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕電影《神鬼奇航》中飾演「巴船長」的奧斯卡獎得主傑佛瑞‧洛許（Geoffrey Rush），因不滿澳洲《每日電訊報》（Daily Telegraph）影射他涉入#METOO性騷擾案件而提起誹謗訴訟，今（24）日法院宣判，洛許獲賠290萬元澳幣（約台幣6300萬元）。

據《CNN》報導，電影《神鬼奇航》中，飾演傑克船長死對頭「巴船長」的澳籍奧斯卡巨星佛瑞‧洛許，因不滿《每日電訊報》指控他是#METOO加害者而提告誹謗，今日澳洲法院宣判《每日電訊報》須賠償洛許名譽損失290萬元澳幣（約台幣6300萬元）。

報導指出，《每日電訊報》於2017年發表2篇新聞，指控洛許2015年至2016年間在雪梨演出《李爾王》（King Lear）時，對同台女星進行包括觸摸胸部、背部，以及尾隨進入女廁、傳送性愛簡訊等性騷擾行為。

儘管洛許隨即否認所有指控，並決定對該報社提告誹謗，私下向公司提出抱怨的當事人女星艾琳‧尚‧諾威爾（Eryn Jean Norvill）並沒有改口且出面為報社作證。然而澳洲聯邦法官維格尼（Justice Wigney）上月曾針對該2則報導表示：「這是新聞媒體最魯莽、不負責任且危言聳聽的一個範例。」

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