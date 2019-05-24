奇！警方FB發通緝令：逃犯承諾獲1.5萬讚就自首

2019-05-24 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名逃犯和托靈頓警方達成「特殊協議」，只要他的通緝海報可以在Facebook上獲得1.5萬個「讚」就會自首，引發外界爭議。

綜合外媒報導，29歲的逃犯西姆斯（Jose Simms）被控多項罪行，包括破壞社會安寧、危害兒童健康、報假案等，因屢次未出庭而被通緝。托靈頓警方表示，近日在與逃犯進行談判時，西姆斯承諾，只要自己的通緝海報在Facebook上獲得2萬名網友按讚，就願意自首。過程中，雙方討價還價，最後各退一步，以1.5萬個讚達成協議。

報導指出，警方22日上午在托靈頓警察局的粉專發布2名逃犯的通緝海報，其中一人即是西姆斯。貼文指出：「喬思‧西姆斯在本週早些時候，透過Facebook和我們進行談判，表示他願意自首，但前提是要這篇貼文能獲得1.5萬個『讚』。」此外，警方也請網友們盡量將文章分享出去。

然而，截至24日晚上6點，按讚數量已突破2萬，西姆斯依舊未出面自首。警方今天稍早更新貼文，「當確定西姆斯自首後，我們會再更新文章。感謝所有按下讚並向我們詢問最新消息的人。」

此文一出，許多網友表示有趣，紛紛在底下留言「世界真瘋狂」、「我喜歡托靈頓警察局的幽默感」、「但願他是一個守信的人」；另一方面，有人則指責警方的行徑相當不妥，「請告訴我這在開玩笑」、「難以致信，我們正在幫忙宣傳一個罪犯的名聲和不良行為，簡直是胡來」。

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