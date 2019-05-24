最新研究：達文西恐罹患注意力不足過動症

2019-05-24 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕義大利知名文藝復興畫家達文西（Leonardo da Vinci）日前逝世500週年，外界再度關注起這位傳奇性人物，先前有醫學專家表示，達文西晚年可能因右手神經受損，飽受「鷹爪手」所苦，今又有研究指出，他可能罹患注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），以至於留下許多未完成的作品。

綜合外媒報導，倫敦國王學院心理學教授卡塔尼（Marco Catani）在英國科學期刊《BRAIN》中提出，達文西可能罹患ADHD，他表示，達文西雖然花費許多時間規畫作品，但卻缺乏毅力完成，導致很如名畫《蒙娜麗莎》等諸多作品皆未完成。

卡塔尼指出，ADHD的常見徵狀包括無法完成任務、精神及體能呈現鼓譟不安的狀態，而達文西從小就有這些徵兆出現，比如說，常從這個任務跳到另個任務中、睡眠時間極少，幾乎都在工作，加上他是一名閱讀障礙者及左撇子，ADHD患者中不少都有這些症狀，因此卡塔尼認為達文西罹患ADHD是最有說服力且合理的解釋。

報導表示，ADHD通常在兒童時期就會被確診，不過近年來越來越多成年人被確診，卡塔尼說，人們普遍對這種疾病有著錯誤觀念，認為患病的人會發生行為不端正、智力低下等狀況。不過卻是相反，卡塔尼表示多數患病者都相當聰明，無奈因有病徵而無法發揮潛力。

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