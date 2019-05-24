人瑞謀殺案！102歲老太太 殺害92歲病友

〔即時新聞／綜合報導〕人瑞殺人了！法國一處療養院驚傳命案，一名102歲的老太太，對同院92歲病友痛下殺手，目前正在接受檢查，以確定她做案時的精神狀況是否能夠對自己的行為負責。
據《BBC》報導，該名人瑞在午夜時分告訴護理人員，她「殺害了某人」，護理師大驚之下前往查看時，發現受害者躺在床上一動也不動，臉部嚴重受傷。
法醫勘驗後透露，受害者死因為勒斃與頭部遭到毆打。檢察官則指出，102歲的人瑞犯案後情緒相當激動，目前已轉送到精神病院做進一步的診治，藉此確認她是否要負刑事責任。
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〔即時新聞／綜合報導〕人瑞殺人了！法國一處療養院驚傳命案，一名102歲的老太太，對同院92歲病友痛下殺手，目前正在接受檢查，以確定她做案時的精神狀況是否能夠對自己的行為負責。
據《BBC》報導，該名人瑞在午夜時分告訴護理人員，她「殺害了某人」，護理師大驚之下前往查看時，發現受害者躺在床上一動也不動，臉部嚴重受傷。
法醫勘驗後透露，受害者死因為勒斃與頭部遭到毆打。檢察官則指出，102歲的人瑞犯案後情緒相當激動，目前已轉送到精神病院做進一步的診治，藉此確認她是否要負刑事責任。