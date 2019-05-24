川普不該是美國總統？ 紐時專欄作家：絕對是中國應得的

2019-05-24 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰風波持續延燒，外媒評論觀點指出，「川普或許並非美國應該得到的總統，但絕對是中國應該得到的美國總統」，歐美國家原先認為中國會因資本主義興起，在政治層面有所開放，但中國的政治開放腳步在10年前停止。

《紐約時報》專欄作家湯馬斯．佛里曼（Thomas Friedman）曾3度獲得普立茲獎，出版過《世界是平的》等書，他21日撰文指出，有位在中國經商的友人向他提及，川普或許並非美國該有的總統，但絕對是中國應該有的美國總統，川普的直覺是對的，當中國崛起到足以抗拒美方要求的程度前，美中的貿易關係的確需要重新調整。

佛里曼寫道，中國2001年進入世界貿易組織（WTO）後，許多規則都因中國而讓步，結果讓中國變成貿易強國，如今美中貿易戰開打，中國領導人習近平已經體認到，不可能再像過去40年那樣獲得優惠待遇，必須先收起「誰也別想左右中國」的民族主義思維。

佛里曼寫道，當中國變成全球最大的代工廠後，仍不斷自稱是必須被保護的「貧窮發展中國家」，後來中國政府宣布許多現代化策略，企圖在AI、5G與新科技層面拔得全球頭籌，中國已經比過去有錢，卻沒有負起更多全球化的責任，若歐美繼續放任中國按照過去的模式運作，各產業將會無所適從，「川普在這一點上是對的」。

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