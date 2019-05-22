再+2！ WHO：阿爾及利亞、阿根廷根除瘧疾

2019-05-22 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）週三（22日）宣布，阿爾及利亞和阿根廷已根除瘧疾，這是打擊該蚊媒傳染病的一個重要里程碑。

《CNN》報導，瘧疾是一種通過雌性雌性瘧蚊叮咬傳播的嚴重寄生蟲病，但可預防也可治癒。據世衛組織稱，2017年全世界估計有2.19億個虐病例、超過40萬個與瘧疾有關的死亡案例。世衛組織表示，加上阿爾及利亞和阿根廷，目前有38個國家和地區已被宣布為瘧疾根除地。

WHO非洲區域主任莫提（Matshidiso Moeti）說，「阿爾及利亞向非洲其他國家展示，可以透過國家領導、大膽行動、健全的投資和科技來打敗瘧疾，非洲大陸其他地區可藉鑑這一經驗」。

根據世衛組織標準，一個國家或地區要獲認定已根除瘧疾，必須先確認該國家或地區至少連續3年無本土病例傳播。阿爾及利亞和阿根廷分別在2013年和2010年通報最後一個本土瘧疾病例。

自法國醫生於1880年在阿爾及利亞發現瘧原蟲後，該國是非洲第2個達到跟除瘧疾里程碑的國家，另一個是模里西斯，它於1973年被認定已消除瘧疾。

阿根廷則是繼去年達標的巴拉圭後，成為45年來第2個被認定根除瘧疾的美洲國家。阿根廷在1970年代訂定消除瘧疾的目標，之後通過培訓衛生工作者噴灑殺蟲劑、以顯微鏡診斷疾病，以及有效應對社區病例來解決該問題。

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