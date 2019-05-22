破案了疑點更多！德國十字弓5死詭異命案疑邪教求死

2019-05-22 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕發生於本月11日德國巴伐利亞州的帕紹市的一家旅館及附近的5人十字弓命案，處處透著詭異，據德國警方表示，已經確定這5人死因及身份，等於宣告破案，但是，疑點卻更多，警方說不清這5人的死亡動機，但從旅館內3死都插著十十字弓，而其中一人家裡更是中世紀武器，懷疑這可能是一起「求死」案。

綜合媒體報導，這起詭異命案最先發現是有3名男女死在一家旅館內，分別是30歲及33歲的女性及53歲男性，他們身上都插著1支及多支箭，在房間內還有3把十字弓，現場沒有打鬥及掙扎跡象；兩天後，警方找到其中30歲女子在下薩克森邦維廷根市的公寓裡，又尋獲2名女性屍體，分別35歲及19歲，同樣也沒有打鬥跡象，已死亡數日，兩個地點距離只有640公尺。

根據警方解剖後的觀點，指是30歲女用十字弓殺死了33歲女及53歲男，隨後自殺。

但是，根據已曝光這名53歲男Torsten W.的住所，他家中滿是中世紀武器，包括劍、匕首、十字弓等，且有一個人形標靶，身上、頭部滿是弓箭射擊留下的洞眼，還有一個摩托車頭盔，上面有箭穿過且插著，顯示這些武器都是經常使用，而非只是裝飾。

據調查，Torsten W.是一位熱衷中世紀且教授打鬥體育課程，而這些死亡人都圍繞著他，死亡之一有位19歲少女Carina，也是一名中世紀迷，癡迷中世紀武器、血腥、死亡等話題。

而Carina父母表示，女兒早在一年前就家庭脫離關係，他們曾委託私家偵探打聽女兒消息，最近被告知，女兒深陷虐情中。

另外多位Torsten W.的朋友指出，Torsten W.會對他的女性追隨者絕對控制，從身體到心理等，且這些女人都俯首稱臣也絕對服從於他，有人脫離家庭、有人為他貢獻財產。

另有媒體揣測，Torsten W.可能屬於一個邪教組織，這組織是男女多人共住同修，不過，沒有具體證據。

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