來自「世越號」的手環 讓南韓記者發憤改變「垃圾」臭名

2019-05-20 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕「小時不讀書，長大當記者。」南韓媒體工會「韓國全國言論勞動組合」新聞自由委員會主席尹碩斌表示，在南韓也有「垃圾記者」（레기기）一詞，同樣反映出南韓人民普遍對新聞媒體的不信任。

根據「無國界記者」（RSF）今年發布的《2019新聞自由指數》報告，南韓的新聞自由名次在今年反超台灣，成為亞洲第一。尹碩斌昨（19）日在「亞洲新聞專業論壇」上分享了南韓新聞媒體改革的來龍去脈。

尹碩斌以「謊言無法勝過真相，真相不會沉沒」作為演講的開場。尹碩斌指出，2014年4月「世越號船難」發生時，由於新聞報導遭到干預，而在第一時間傳出「全員獲救」的錯誤訊息，影響了救災行動。

尹碩斌表示，「世越號船難」是南韓新聞從業者，反對來自政商干預新聞媒體的重要轉折。2016年，南韓前總統朴槿惠爆發「閨密干政」的醜聞。為要求朴槿惠下台，上百萬的南韓人參與了「燭光革命」，許多媒體人也放下了筆和相機，加入示威民眾的行列，南韓媒體的改革運動也從此燃起了熊熊大火。

2017年文在寅上任後，尹碩斌表示，以南韓公營電視台為首的媒體從業人員發動了聯合大罷工，計有3800多位媒體人參與，他們不但要求干預言論自由的電視台高層下台，前後更3次公布100多位「背叛者媒體名單」。而此次抗爭拉下了南韓公營電視台MBC以及KBS的社長，先前遭到不當解僱的記者也獲得回聘。尹碩斌表示，他們走上街頭的理由只有一個，那就是南韓憲法保障國民有言論及結社的自由。

尹碩斌指出，公營電視台罷工是媒體正常化的基礎，而媒體工會是為了打破「記者是垃圾」的印象而鬥爭。尹碩斌表示，希望媒體能從所有的權力中獨立出來，並指出媒體負有「照亮世界的使命感」。

在問答階段時，尹碩斌指出，雖然文在寅在法案的改革上執行率為零，但是媒體工會將與市民合作，透過國會選舉去做出改變。最後，尹碩斌舉起左手，讓現場的觀眾看到他手上戴著黃色的手環，尹碩斌表示，這是「世越號手環」，並反問「如果我們真實報導，是否有更多人會被救起？」

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