美研究：防曬乳成分會進入血液循環 甚至有超標達419倍

2019-05-07 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA，簡稱食藥局）6日於《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表小型研究結果，該研究實驗後發現，日常用防曬乳的活性成分在人體血液中的含量遠超過食藥局訂定的安全值，且會殘留在人體內長達24小時；不過此研究尚需進一步的安全檢測，專家也呼籲民眾不要因此停擦防曬產品。

綜合外媒報導，該研究招募了20多名實驗者，他們被隨機分配含有阿伏苯宗（USAN）、羥苯甲酮（Oxybenzone）、奧克立林（Octocrylene）或依莰舒（Ecamsule）的防曬噴霧、乳液或乳霜，受試者須連續4天、每天擦指定的防曬產品4次，並將它們塗抹在75%的身體部位，再停擦3天。

研究人員檢測血液後發現，受試者體內的活性成分濃度皆超過標準的0.5 ng/ml，羥苯甲酮甚至高達209.6 ng/ml，是標準值的419倍。不過研究團隊強調，該研究結果不是要人們從此不擦防曬乳以阻隔有害紫外線，而是為了確認吸收這些化學成分是否會危害人體健康。

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