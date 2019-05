澳洲總理遭蛋襲 蛋打中頭卻沒破…

2019-05-07 12:53

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲總理莫里森7日在出席活動時,突遭一位女子朝他的頭扔蛋,雖然蛋在彈開後並未破裂,但在女子離去過程中,一名老婦遭波及被撞倒。

綜合媒體報導,澳洲將於18日舉行國會選舉,總理莫里森(Scott Morrison)今日在新南威爾斯(New South Wales)跑選舉行程時,卻遭一名25歲女子尾隨,並從後方朝他的頭丟擲一顆雞蛋,不過那顆蛋在彈開後並未破裂。

之後莫里森的貼身護衛上前制伏該名女子,過程中一名老婦人被撞倒,莫里森也俯身把老婦人扶起來及擁抱對方,並示威者的做法是懦夫行為。蛋襲莫里森的女子則遭警方拘留,在她的身上還有一盒蛋,不過她拒絕回答現場媒體追問,僅透露出不滿莫里森對於馬努斯(Manus Island)難民的處理方式。

事實上,莫里森並非近期唯一遭到蛋襲的政治人物。上月16日,極右派的國會議員安寧,遭年僅17歲的少年康諾利(Will Connolly)以雞蛋攻擊。不過康諾利的行為並未遭到譴責,因為安寧將先前的紐西蘭基督城槍擊慘案歸咎澳洲移民政策以及穆斯林狂熱份子,引發外界砲轟。

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association.



MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3 #newsday pic.twitter.com/X1YUyWrvQC — Sky News Australia (@SkyNewsAust) 2019年5月7日

#BREAKING Prime Minister @ScottMorrisonMP has been egged by a protester #auspol @SkyNewsAust pic.twitter.com/Y825aoORIi — Jake Lyle (@JakeMLyle) 2019年5月7日

A protester thrown an egg the Prime Minister Scott Morrison at an event in Albury (it didn’t break). #auspol #ausvotes ⁦@politicsabc⁩ pic.twitter.com/7KYWbKrrun — Dan Conifer ???? (@DanConifer) 2019年5月7日

This girl says she’s sorry an older woman got caught up in the debacle - she brought a 6 pack of eggs pic.twitter.com/EHWxSBCdVb — Domanii Cameron (@domaniicameron) 2019年5月7日

