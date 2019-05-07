7.2強震襲巴布亞紐幾內亞 尚未傳出傷亡災情

2019-05-07 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕位於南太平洋的巴布亞紐幾內亞7日早上發生規模7.2強震，據美國地質調查局（USGS）數據，震源深度為127公里，震央位在布洛洛（Bulolo）西北邊33公里處，部分地區震後出現斷電狀況，但並未發布海嘯警報，也還未傳出傷亡災情。

據美國地質調查局（USGS）指出，巴布亞紐幾內亞於台灣時間7日5點19分發生規模7.2強震，震央位在布洛洛（Bulolo）西北邊33公里處，震源深度為127公里，連250公里外的首都摩士比港（Port Moresby）也感受到震度，部分地區在震後出現斷電狀況。

太平洋海嘯警報中心表示，由於震源深度的關係，地震沒有引發海嘯威脅，當地官員也表示尚未立即傳出災損。不過有網友PO出地震發生後的畫面，指地震發生造成部分物品從架上跌落，

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