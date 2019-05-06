被美國嚇到語無倫次？中國官媒主編：川普嚇不倒北韓

2019-05-06 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，10日起2000億美元中國產品關稅將從10％提高到25％；中國官媒《環球時報》主編胡錫進今（6）透過英文帳號的推特連發4篇推文，其中1篇稱中國不會這種恫嚇的手段買帳，卻說「川普連北韓都嚇不到」；鄉民們認為，「絕對是被美國嚇到了。」

胡錫進得知川普要增加關稅後，在推特指出，「川普總統威脅中國，但他卻似乎不了解關稅如何運作，不過不確定美國公眾是否也不了解此事，中國早就做好了最壞的打算，我們不會買這個帳，而且川普甚至連北韓都嚇不到。」

胡錫進接著表示：「由於川普製造這種對中國威脅，我認為劉鶴副總理本週不太可能去美國，就讓川普提高關稅，大家看看貿易談判何時能恢復。」隨後卻又發文提到，「我得到了中國代表團依舊可能前去美國談判的消息，這應該中國政府對美國的善意。」

胡錫進最後強調：「美國總統對貿易關係做出如此不專業、煽動性的評論，這確實是西方式政治的悲哀。」

不少PTT鄉民覺得胡錫進就是嘴硬，留言嗆「看來是被嚇到了，很好很好」、「聽得出來嚇壞了」、「北韓膽子比中國大啊，嚇不到他但嚇得到你」、「本來就不是嚇北韓啊」、「北韓比你們有種」、「中國只剩下嘴炮功能」、「金胖的人民是連草都可以不吃的啊，當然嚇不倒」。

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