巴拿馬與台斷交後 新總統當選人：中美洲勿讓給中國

2019-05-07 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬現任總統瓦雷拉（Juan Varela）2017年6月與台灣斷交，前農業部長、民主革命黨候選人勞倫蒂諾．科爾蒂索（Laurentino Cortizo）5日當選新任總統，此前他公開向美國喊話，要美方勿把中美洲讓給中國，應多關注「美國的後花園」。

綜合外媒報導，巴拿馬民主革命黨候選人勞倫蒂諾．科爾蒂索被選舉法庭證實，他以33%得票數在本月5日贏得總統大選，科爾蒂索過去曾在美國受教育，也在政府機關內擔任過農業部長，他在接受《路透》專訪時指出，若美方長期忽略自家後花園，等同邀請中國填補空缺。

科爾蒂索表示，「我們需要，而且我們已經確認過，美國的確有必要更關注中美洲，而不僅僅是巴拿馬。」科爾蒂索認為，「雖然美國沒有注意到，但中國正在中美洲取得進展」，目前中國當局已向中美洲國家提供基礎設施融資和相關投資。

報導指出，美國總統川普近期下令對台灣前友邦薩爾瓦多、瓜地馬拉，和曾傳聞要與台斷交的宏都拉斯中止援助，以報復他們將平民送進美國；巴拿馬和中國於2017年6月開闢了外交關係，現任總統瓦雷拉先附和中國的一帶一路計畫，又在2018年12月接待中國領導人習近平，雙方針對貿易、基礎設施、銀行、旅遊等領域簽署19項合作協議。

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