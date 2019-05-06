利用香港資源做無本生意 中國客霸佔營地斂財

2019-05-06 22:32

〔編譯陳成良／台北報導〕近年來，中國客遊香港為了省旅費，搭帳篷霸佔營地的行徑時有所聞，如今變本加厲，索性霸佔香港營地轉租營利，利用香港資源做起無本生意！香港立法會議員炮轟港府不作為，任由香港資源遭中國旅客濫用，建議可參考外國，增設旅遊稅。

綜合港媒報導，上週一連4天的五一假期，香港西貢多個營地被中國客擠爆，出現一片「營海」。有記者直擊有營地擠滿逾百中國營友，每人收費約2000港幣（約台幣7900元），中國營友還通宵達旦喧嘩，更製造不少垃圾，破壞營地設施。

《立場新聞》上月底即曾報導，疑有中國中介預先在香港免費營區霸位兼提供露營用品，在西貢郊野公園水浪窩的營區，出現近20個空置的廉價帳篷，但不見露營的人，只見營外留了幾張紙，寫上2名深圳聯絡人的電話號碼。有資深營友透露，有關帳篷由一群中國客「入住」，而且他們不像一般露營人士，因為他們有領隊安排，而且連自己「要住什麼帳蓬都不知」。

西貢灣仔南營地原可容納約50個4人營，但五一假期首日已擠滿了上百個帳篷，營地兩側的非營位也由約10個同款營帳霸佔，這個營區至少有4個中國「內地」組織，其中包括佔據中間位置的2個中國學生團。

根據有關中國團網站資料，三天兩夜香港露營行程，每人收費1880元人民幣（約台幣8600元），有露營團更在五一假期內舉辦2次。高峰期，營地聚集近200名中國營友，扣除50名工作人員，以團費2000港幣計算，估計4個露營團的收入可達30萬港幣（約台幣118萬元）。

香港立法會議員柯創盛直指港府「戇居」（愚蠢），不應任由香港公共設施被利用，而且如果設施遭破壞，還要用公帑修補，他建議有關部門加強巡查及規管。身兼西貢區議員的立法會議員范國威也批評港府無作為，他建議港府參考歐盟國家的做法，增加稅項提高遊客旅遊成本，從而管制人流。

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