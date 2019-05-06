川普下重手 中國千股跌停！財經女神：上證指數危險了

2019-05-06 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（6）日宣布對中國2000億美元商品關稅從10%提高到25%，並表示還可能繼續加重，「財經女神」胡采蘋認為中國股市「千股跌停，上證勉強拉回2900」、「本週很快會先往2440去」。

胡采蘋在臉書指出，中國上證指數上次從3559點跳水至2440點，目前此波高點落在3288點，但是在這週將很快觸及2440低點，目前她會關注的中國主流股市論壇、財經app完全沒有中美貿易戰的最新消息，「對股市信心是非常不好的信號，會跌得很快，因為恐慌。」

胡采蘋推測，上證指數在明（7）日恐怕無法反彈，「可能會是無量下跌的盤」，因市場上氣氛詭譎，股民、專家連討論最新現況都沒辦法，而中國官方不准報導中美貿易戰的真正原因，「可能沒有那麼穩定，此前多股政治勢力表態，尤其太子胡海峰（前中共中央總書記胡錦濤之子）的動向引起關注。」

胡采蘋強調，一旦北京當局不能對美方談判訴求給予清晰回應，再碰上美國總統川普多發幾次twitter，「上證恐怕會再掉到2200到2300中間點位，回復上波下挫水準」，且新祭出的關稅若準時在本週五（10日）上路，上證指數「還要再跌掉新增關稅的份」、「非常危險」。

胡采蘋臉書全文

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