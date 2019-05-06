警告伊朗！ 美調派航母及轟炸機部隊赴中東

2019-05-06 17:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國近期不斷加大對伊朗的施壓力度，繼日前宣布5月起不再給予進口伊朗石油的國家制裁豁免後，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）5日罕見發布聲明，指美方已調派一支航空母艦打擊群及一支轟炸機部隊赴中東水域，藉此警告伊朗，美方不會對任何損及美國及其盟友利益的攻擊手下留情。

波頓指出，美軍已派出「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群及一支轟炸機部隊，前往美軍中央司令部（U.S. Central Command）負責的戰區，即紅海、阿拉伯海或波斯灣一帶，而此次行動是為了回應「一些令人不安，且具挑釁意味的情資」。不過，波頓並未對「情資」詳述說明。

波頓強調，美國不是要向伊朗宣戰，但不論是面對伊斯蘭革命衛隊，還是常規伊朗軍隊，「我們有充分準備，足以對任何攻擊做出反擊」，藉此向伊朗方面明確表示，若伊朗侵犯美國的海外利益，或攻擊美國盟邦，美方會施以無情打擊。路透則引述美國官員表示，伊朗軍方及其代理單位可能針對該區美軍發動攻擊，軍隊獲指示前往當地「發揮警示作用」，但目前美方並不認為有受到襲擊的迫切。

自川普去年5月宣布退出「伊朗核協議」後，兩國關係就每況愈下。白宮上月22日宣布，5月起不再對仍進口伊朗石油的中國、印度、日本、南韓等8個國家，給予制裁豁免權，藉此全面封殺伊朗石油出口。而川普也在上月8日正式宣布，將伊朗國家單位「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列為恐怖組織。

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