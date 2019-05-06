燕子去哪了？英媒：上百萬隻歐洲禽鳥栽在中國鳥網手裡

2019-05-06 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕英媒5日報導指出，人們發現近年燕子和其他各式鳥類的數量急遽下降，該文直指歐洲鳥類困在中國的鳥網中，在路經埃及時被屠宰並吃掉。

據《每日郵報》報導，數十萬甚至數百萬的燕子會在歐洲度過夏天，因此被視為是溫暖季節將至的顯著標誌。該文舉例，英國劍橋的農場以往都會有10個以上的燕巢，近年銳減至3、4個，到今年甚至1個都沒看到，英國的夕利群島（Syllan）、威爾特郡（Wiltshire）、牛津（Oxford）和蘇格蘭邊境多地都有發現類似情形，人們十分擔憂。RSPB（英國皇家鳥類保護協會）表示，牠們早該在3月份開始陸續抵達，但現在都已經5月了。

後來發現，數百萬的鳥類被困在中國生產的廉價霧網（mist nets）中，然後再把鳥兒賣至埃及。雖然不確定確切數字，但每年多達1.4億鳥類被送至埃及宰殺。雖然以前人們就會捕殺鳥類為食，但現今捕捉鳥類的情況幾乎以工業規模的形式進行，已遠超過過去的捕捉數量。

該文批評中國是「環保文盲」，歐洲鳥類會銳減，中國人難辭其咎，並呼籲他們停止販售精細又易取得的霧網。另外，該文警告，如果國際社會不再採取相關作為，毛腳燕和柳鶯等鳥類都會面臨危機，屆時想挽回也為時已晚。

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