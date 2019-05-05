被世界最毒水母螫傷有救？ 澳科學家發現箱形水母解藥

2019-05-05 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最致命水母，也是全球最毒動物之一的箱形水母（box jellyfish），常造成許多傷亡，而這種令人聞之色變的中毒事件可望出現解藥，有澳洲科學家透過基因編輯技術發現一種分子解毒劑，能有效緩解箱形水母中毒症狀。

綜合外媒報導，箱形水母身懷劇毒，可以在幾分鐘之內致人於死地，1隻箱形水母體內攜帶的毒液能奪走60條人命，澳洲科學家，透過基因編輯技術找出水母致命原因，他們在實驗室處理了數百萬個人體細胞，在每個細胞中移除一個不同基因，再加入箱形水母毒液觀察，從中找出能倖存下來的細胞。

結果發現毒液需要膽固醇來發揮毒性，研究團隊成員之一的尼利（Greg Neely）表示，他們使用一種能吸收膽固醇的藥物來實驗，透過小白鼠測試，只要中毒15分鐘內給藥，就可阻止毒性蔓延，遏止劇烈疼痛；尼利指出，目前還不知道這種藥物是否能阻止心臟麻痺，必須透過更多研究來測試。

箱形水母以小魚和甲殼類動物為主食，其觸手多達60根，可以長至2至3公尺，侵略性強，且其身體透明，不容易被發現，被螫傷的泳客最快在3分鐘內便會死亡，其主要活躍於澳洲，泰國南部近期也有這種水母出沒，有遊客不幸中毒身亡。

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