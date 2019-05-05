泰王加冕大典第2日 王室巡遊傍晚登場

2019-05-05 10:45

〔記者劉宜庭／曼谷報導〕泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）為期3天的加冕大典，今（5）日邁入第2天。瓦吉拉隆功上午在阿曼林威林猜業（Amarindra Vinijaya）皇殿舉行授勳儀式，冊封王室成員新爵位；預計當地時間下午4時30分（台北時間下午5時30分）展開持續約5小時的巡遊，乘坐王轎並與閱兵儀隊一同環繞大皇宮周邊地區，讓民眾表達效忠。

曼谷舊城區今日入夜後將啟動特別照明，以因應泰王巡遊。國家警察總署證實，當局已在蒙通塔尼（會展中心）、蘭希購物中心、三攀尚泰廣場、邦艾尚泰廣場等20多處提供交通接駁服務，民眾可以從這些地點前往鄰近王室活動的區域。5日舉行王室遊行期間，包括考山路、石龍軍路、那空沙旺路、瑪哈猜路、帕舒文路等30多條交通要道，從午夜開始封閉。

泰國大眾捷運局宣布，曼谷捷運（MRT）藍色線、紫色線5日至6日提供全天免費搭乘，以方便民眾參加十世皇加冕大典。曼谷街頭沿街插滿國旗與王室紋章，政府在交通樞紐與大型商場百貨周遭設置留言簿，供民眾簽名祝福泰王，即使是較少人行經的水道，也遍布祝賀泰王長壽的大型看板與旗幟。

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