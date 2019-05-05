官員、記者頻傳「憂鬱」墜樓亡 無國界記者籲中說明

2019-05-05 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻發生記者和官員「因為憂鬱症自殺」的案件，《人民日報》前高層編輯胡欣在去年自殺身亡後，官方至今更未發布任何公報，曝光胡欣自殺原因的貼文也全被刪除。「無國界記者組織」呼籲中國官方透露胡欣墜樓案的內幕，公開真相，並指記者的橫死不該被忽略，因為他們可能保留了在新聞調查中收集的「敏感信息」。

綜合媒體報導，畢業於北京大學哲學系的胡欣，是在1990年進入人民日報社理論部工作，曾任《人民論壇》雜誌社總編輯、理論部部務委員，2008年更被調到報社《新聞戰線》雜誌社任總編輯。不過去年11月6日，胡欣從該報社家屬樓19樓跳樓身亡。網路上關於胡欣自殺的信息均被刪除，胡自殺的現場圖片，也被內部嚴格管制，官方至今也沒有發布任何公報。

有中央電視台的人士指稱，胡欣受抑鬱症困擾已經十幾年，幾年前退休後，也不見好轉，在事情發生後，外界也無法與其家人取得聯繫。有人士指出，胡欣在記者節（11月8日）前選擇自殺是為了證明自己的氣節。

無國界記者組織（RSF）近日則呼籲北京當局「對胡欣看似自殺的事件加以說明」，並指「不應該忽略記者的橫死，因為他們可能保留了在新聞調查中收集到的敏感信息」。在2019年RSF世界新聞自由指數中，中國的排名再次下滑，在180個國家中排名177。

事實上，早在胡欣之前，《人民日報》也有其他高層人士跳樓，像是《人民日報》大地副刊主編徐懷謙在2012年8月22日，從報社總部跳樓身亡。徐懷謙也被指患有抑鬱症。今年3月4月《人民日報》研究部前主任劉學淵也傳出因罹患憂鬱症跳樓自殺。

2018年也發生過多起官員墜樓事件，包含澳門中聯辦主任鄭曉松是在2018年10月間墜樓身亡，同樣被說是罹患憂鬱症。剛當選黑龍江佳木斯市人大常委會副主任3天後，梅振學就在2018年1月間墜樓，其他如大慶市人民政府副市長馮忠宏、江西省上饒市廣豐區政府副區長鄭金車、江蘇省建湖縣委組織部副部長成萬東、安徽淮北市糧食局調研員李強、河北張家口市人大常委會常務副秘書長高忠孝等人也都是在2018年不同月份墜樓身亡。

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