登機不麻煩！ 澳洲新技術「刷臉」就能直接上飛機！

2019-05-04 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕為了避免趕不上飛機，旅客通常都會提早1至2小時到機場辦理登機手續。日前，澳洲一間科技公司研發出簡化登機程序的系統，以後只要「刷臉」就能直接登機、託運行李。

綜合外媒報導，澳洲科技公司Elenium結合生物辨識科技、語音辨別、人工智慧及雲端科技，免去傳統繁瑣的登機手續，以後旅客不用掃描登機證，連託運行李的手續也變得簡便。

旅客登機前，只要在名為Voyager（旅行者）的APP上傳護照以及臉部照片，系統就會自動統整旅客的行李及登機資訊。旅客抵達機場後，不必去航空公司櫃檯，直接到「自助服務亭」，機器會自動辨識旅客身分，連行李貼條都不用貼，就能直接放上輸送帶。入境後，系統也會自動告知旅客行李所在的轉盤位置。

登機手續也被簡化，經過辨識，系統可以直接讓證件相符的旅客登機。甚至連購買免稅商品，系統也會幫忙記錄一切，直接將商品送到旅客的飯店或住家。其他如航班的變更、取消，也都能透過APP得知。

Elenium的執行長霍林曼（Aaron Hornlimann）說：「如果旅客抵達機場前就辦好登機手續，機場將省掉很多空間。我們試圖完全移除登機手續，和精簡其他旅行步驟，提高效率的同時，也減少旅客的時間壓力。」

目前，Elenium已和阿提哈德航空（Etihad）合作，年底前會在阿布達比機場啟用新設備。此外，該公司也與亞馬遜網路服務公司合作，將在全世界推廣他們的產品。

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