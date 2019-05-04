悼六四事件 香港支聯會洗刷「國殤之柱」籲維護自由

2019-05-04 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月4日「中國六四天安門事件」將滿30週年，香港支聯會今（4）日洗刷位於港大校園的「國殤之柱」，既悼念「六四」死難者，也藉此傳承「五四運動」爭取民主與科學的精神。香港支聯會主席何俊仁也呼籲，希望港人持續以「五四運動」的精神來維護香港自由。

今年洗刷「國殤之柱」的活動由香港市民支援愛國民主運動聯合會舉辦，他們也在臉書粉專貼出洗刷「國殤之柱」的過程，香港支聯會主席何俊仁在活動上表示，今天也是「五四運動」100週年，與會者懷著國殤的心情來到「國殤之柱」進行悼念。

何俊仁說，「五四運動」經歷了100年，但在現在的中國，說說話、追求真理的人備受折磨，爭取民主的人更被虐待、監禁，就連已故諾貝爾和平得獎者、維權人士劉曉波也被逼得犧牲自由與生命。

他呼籲，希望香港人能盡力追求民精神、科學來繼續維護香港自由，並彰顯「六四」的不屈精神，期待未來有一天，「民主、科學精神」能在中國出現。支聯會另發表「五四運動百週年紀念宣言」，宣言強調，現今中國是一黨專政的極權統治，和「民主政治」發展大相逕庭。

宣言批評，中國在科技方面的進步，只是增加極權對人民的各式監控，使科技成為壓縮人民自由與權利的武器。

「國殤之柱」由丹麥雕塑家製造，總共有5座，目的是要紀念對人道肆意凌虐的雕塑，存放在香港大學校園的這一座，是用來紀念「六四天安門事件」。「國殤之柱」上刻有許多表情痛苦、身形扭曲的人，象徵血腥鎮壓的受害者，底座以紅字刻上「六四屠殺」等字樣。

每年的「六四事件」週年紀念期間，香港大學學生會都洗刷「國殤之柱」藉此悼念「六四」受害者。

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