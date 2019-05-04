美兩棲突擊艦載滿部隊出航 震懾印太、中東

美國海軍黃蜂級兩棲突擊艦拳師號（USS Boxer LHD-4），滿載兩棲待命部隊（ARG）與第11海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）出航，前往印太、中東巡弋。（圖擷自USS BOXER LHD 4臉書）

2019-05-04 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍黃蜂級兩棲突擊艦拳師號（USS Boxer LHD-4），近日從加州聖地牙哥港口搭載兩棲待命部隊（ARG）、第11海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）出航，前往印太、中東地區巡弋。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，陪同出航的還有船塢登陸艦哈普斯渡口號（USS Harper’s Ferry LSD-49）和兩棲船塢運輸艦約翰莫薩號（USS John P. Murtha LPD-26），總共浩浩蕩蕩載滿4500名海軍官兵和海軍陸戰隊員。

美海軍第3艦隊官員表示，兩棲部隊預計將進行海上安全行動、危機應對行動，戰區安全合作和前線部署任務，「拳師號的ARG和第11MEU，將為美國軍事合作夥伴提供靈活、可調整的打擊力量，可以迅速應對一個地區的突發事件和危機。」

官員指出，「透過船艦、軍機、部隊和後勤設備，ARG和MEU無疑是獨立自主的支隊，能夠執行從作戰行動到提供人道主義援助的任務。」拳師號是美國海軍第5兩棲中隊的旗艦，艦上ARG的編制包含直升機海上作戰中隊21支隊、登陸搶灘部隊等。

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