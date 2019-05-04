美國波音737降落衝出跑道墜河 驚傳有多人受傷

2019-05-04 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間3日晚間約9時40分，一架波音737客機在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）海軍航空站降落時衝出跑道，掉入聖約翰河（St. Johns River）中，外傳機上載有140人，有多人受傷。

綜合媒體報導，傑克遜維爾當局表示，飛機為沉入水中，救援人員已經趕往現場，駐守在附近的海軍陸戰隊也前往支援，全部人都獲救。警方也說，事件並無造成人員死亡。

這架波音737客機航班為BSK293，載有140人，包括133名乘客和7名機組人員。這次飛行並非為商業航班，而是邁阿密航空公司飛往傑克遜維爾的包機。

波音公司表示，已經了解在傑克遜維爾發生的事件，正在收集訊息。

相關連結：

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office （@JSOPIO） 2019年5月4日

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