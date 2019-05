美國波音737降落衝出跑道墜河 驚傳有多人受傷

2019-05-04 11:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國當地時間3日晚間約9時40分,一架波音737客機在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)海軍航空站降落時衝出跑道,掉入聖約翰河(St. Johns River)中,外傳機上載有140人,有多人受傷。

綜合媒體報導,傑克遜維爾當局表示,飛機為沉入水中,救援人員已經趕往現場,駐守在附近的海軍陸戰隊也前往支援,全部人都獲救。警方也說,事件並無造成人員死亡。

這架波音737客機航班為BSK293,載有140人,包括133名乘客和7名機組人員。這次飛行並非為商業航班,而是邁阿密航空公司飛往傑克遜維爾的包機。

波音公司表示,已經了解在傑克遜維爾發生的事件,正在收集訊息。

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS