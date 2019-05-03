菸蒂隨手丟？ 研究：它已成為污染海洋的最主要元凶

2019-05-03 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕人類製造的垃圾對海洋造成的污染，是許多現代人重視的環保議題。當我們聽到「海洋污染」，腦中浮現的可能是吸管、寶特瓶等塑膠垃圾。但研究指出，其實還有另一種垃圾，受到的關注太少，但造成的影響卻不容小覷，它就是癮君子們常隨手丟棄的小小菸蒂。

綜合外媒報導，根據美國非營利組織「海洋保護協會」（Ocean Conservancy）的資料顯示，自從該協會於1986年開始進行海岸清理工作至今，已經收集到了6千萬個菸蒂。可怕的是，這個數字已經遠遠超過從海洋中收集到的塑膠袋、食品包裝、寶特瓶或吸管等任何塑膠製品的數量。

由於菸蒂裡的主要成分是天然的醋酸纖維素，導致過去有非常多人都以為菸蒂可以被自然地分解掉。但事實是，在加工香菸時，通常會形成一種不可分解的塑膠材質，也因此，菸蒂在自然中的分解時間反而被拉得非常地長。

再者，就算菸蒂開始被分解了，菸蒂中殘留的尼古丁、砷、鉛等有害物質也會跟著逸散到大自然中。而這些有害物質，最終可能會毒死海洋生物；或者，沒有毒死海洋生物，卻隨著食物鍊再度回到我們的身體內。

報導指出，雖然許多香菸公司已經開始著手研發更友善環境的香菸製作方式，但為了自然環境和公眾的健康，吸菸者或許也該開始思考，不要隨手亂丟菸蒂，將菸蒂拿到垃圾桶丟棄，是不是真的有那麼難。

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