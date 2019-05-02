行賄2億進美名校 中國女遭曝曾開直播稱「美國高考狀元」

2019-05-02 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校史丹佛大學查出該校有名大二女生，是靠富豪出資650萬美元（約台幣2億元）才得以入學，不過消息曝光後已被開除學籍。該女除了遭外媒大幅度報導，也引發中國媒體和網友關注。有人挖出該女過去在網路上的言論，諷其為「『鈔』能力少女」。

綜合外媒報導，美媒披露的女大生名為趙雨思（Yusi Zhao，音譯），英文名為Molly，其父是為山東步長製藥股份有限公司的董事長趙濤，身價高達數十億美元。據傳，趙雨思的家人透過摩根士丹利（MS）的財務顧問Michael Wu結識「升學顧問」辛格（William Singer），再以竄改考試成績、偽造帆船運動證書等方式，讓趙雨思2017年春季順利入學，另外，前史丹佛帆船隊教練已坦承收賄。

美國司法部門表示，據今年3月公布的大學入學詐欺案調查，逾50人涉案，趙雨思一家是目前賄賂入學金額最高的人。《搜狐》報導，有人發現趙雨思拿到史丹佛的錄取通知後，疑似有次在直播平台「斗魚」直播時自稱是「美國高考狀元」，還說高中時就讀英國貴族學校惠靈頓學院（Wellington College），平時喜歡彈鋼琴、騎馬、藝術等。

另外，趙雨思多次在直播中強調自己是「普通女孩」、「靠自己的努力進入史丹佛」，想鼓勵大家「對夢想要執著」、「不要輕易放棄」，還說「自己小學只考了30分，卻能拿到史丹佛的offer，甚至拿到獎學金」，她希望分享心路歷程，告訴大家「高智商並不是走進名校的決定性因素」。有網友提問如何準備申請資料和托福考試，據傳她沒有分享實際案例，而是多次重申「堅持夢想、不要放棄、設定目標努力奮鬥」，還說自己裸考托福，受訓8、9小時就上考場，最後考了111分（滿分為120分）。

中國網友對此事紛紛留言評論：「舞弊狀元」、「怪不得自稱普通女孩哈哈，就是臉皮夠厚」、「一點都不知道低調」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/