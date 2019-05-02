花2億行賄讓女兒進名校 中國富豪身分曝光

2019-05-02 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕史丹佛大學一名來自中國的大二女學生，被查出靠富豪老爸出了650萬美元（約台幣2億元）才擠入名校，如今遭到學校開除。

《The Stanford Daily》報導，該中國女大生Yusi Zhao的父親被認為是中國知名上市藥廠步長製藥創辦人趙濤，身價高達數十億美元，而史丹佛校方發現，女學生當年申請入學文件中的帆船運動證書是偽造的，前史丹佛帆船隊教練也承認收賄，遭到解雇。

報導指出，Yusi Zhao的家人透過投資銀行摩根史丹利一名財務顧問，認識了「升學顧問」辛格（William Singer），辛格透過作弊、製作體育證書等方式，策劃了美國司法部有史以來最大的校園招生醜聞，涉及人數超過50人。

除了Yusi Zhao家人支付了650萬美元透過辛格行賄，先前還有另一個中國家庭替女兒Cherry Guo支付了120萬美元（約台幣3700萬元），讓孩子進入耶魯大學，事件爆發後也被開除學籍。

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