委內瑞拉政府派與反對派角力 局勢不明朗

2019-05-02 01:04

〔中央社〕昨天委內瑞拉經歷了動盪不安的一天，反對派發動示威企圖推翻總統馬杜洛政權未果，雙方角力戰逐步升溫，未來局勢不明朗。

昨天上午，委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juam Guaido）在社群網路宣布獲得軍方支持推翻馬杜洛（Nicolas Maduro），並號召民眾上街向「玻利瓦政權」施壓。

然而，委內瑞拉軍方領導層持續支持馬杜洛，而在這動盪的一天、示威民眾與安全部隊之間的衝突結束時，許多支持瓜伊多的士兵和反對派人士紛紛打退堂鼓，向外國使領館尋求庇護。

馬杜洛也在社群媒體宣布，由瓜伊多領導企圖推翻他的行動失敗，委內瑞拉軍方仍然效忠於他。

儘管如此，委內瑞拉政局仍然充滿不確定性，許多問題仍然懸而未解，包括瓜伊多領導這次行動的真正目的，真的是像馬杜洛政府說的「企圖政變」，還是瓜伊多說的「和平叛亂」？

西班牙政治分析家沙阿袞（Felipe Sahagun）質疑，委內瑞拉反對派決定將原訂今天發起的行動提早進行的目的只是先發制人，讓馬杜洛政府措手不及，或只是虛張聲勢，企圖引起國際關注，因為瓜伊多自1月自封為委內瑞拉臨時總統以來，遲遲無法讓馬杜洛下台，舉行新的總統選舉。

此外，委內瑞拉軍方在這次行動中的真實參與情況，也非常不明朗。

馬杜洛說，80%支持瓜伊多的士兵都受到矇騙，真正忠於反對派的士兵人數不超過30人。

不過，就算反對派在昨天的行動中真的只獲得一小撮士兵的支持，值得注意的是，除了馬杜洛派出裝甲車鎮壓示威人士的畫面外，街頭上並沒有很多武裝部隊。換言之，軍隊既沒有加入示威，也沒有鎮壓。

還有玻利瓦國家情報局人員是否真的如同瓜伊多所言，協助釋放之前被軟禁在家的另一位反對派政治人物羅培茲（Leopoldo Lopez），也不明確。

昨晚馬杜洛宣布撤換情報局長費蓋拉（Manuel Ricardo Cristopher Figuera），但稍後委內瑞拉媒體刊登一份由費蓋拉簽署的文件，內容重申他對馬杜洛的忠誠，並否認參與釋放羅培茲的行動。

另一方面，如果馬杜洛真的完全掌控軍方，為何在瓜伊多宣布發起「自由專案」行動幾小時後，才現身在電視螢幕上？

巴西總統府機關安全辦公室主任艾雷諾（Augusto Heleno）認為，瓜伊多自稱擁有軍方支持而號召民眾上街的行動太草率，缺乏組織，像球迷鬥毆，結果反而強化了馬杜洛的地位。

巴西副總統莫勞也表示，委內瑞拉反對派的行動過於急躁，現在已是覆水難收。

雖然如此，莫勞和艾雷諾均強調，巴西不會向委內瑞拉發動軍事行動，將通過外交手段施壓。

無論如何，馬杜洛和瓜伊多今天都號召支持者上街示威，而兩人也都深信自己將獲得最後勝利。（編輯：林治平）

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