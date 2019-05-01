重機狂飆時速264公里！ 騎士失控撞路旁燈柱慘死

2019-05-01 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕騎著重機、享受追風樂趣的同時，也千萬記得別拿自己的生命開玩笑。泰國日前傳出1名重機騎士，疑似為了和朋友競速，狂飆至時速264公里，不料短短幾秒後就失控衝出馬路，撞上路旁燈柱，當場慘死，現場情況讓人怵目驚心。

1名網友在名為「碧差汶府161緊急新聞通知中心」的Facebook公開社團PO文指出，泰國碧差汶府（Phetchabun Province）上月28日發生1起嚴重車禍，1名24歲的騎士疑似因超速導致重機失控，撞上路旁燈柱，造成他的頭部和臉部出現巨大傷口，傷重致死。

這篇PO文也附上了該名重機騎士的行車紀錄器畫面。從畫面中可以看到，該騎士疑似是為了和前方同樣騎著重機的2名朋友競速，加速至時速200公里後終於追過2名朋友，但他依然持續加速，最高時速一度高達264公里。不過，數秒後他的重機疑似失控，衝離路面並倒向一邊，導致他整個人撞上路旁的路燈底座，當場死亡。







相關影片：（可能有血腥畫面，慎入）

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