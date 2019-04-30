日本天皇明仁正式退位 最後談話：感謝國民祈禱和平

2019-04-30 16:27

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本明仁天皇的退位儀式30日下午5點在皇居正殿松之間順利舉行。明仁天皇在最後的談話中宣布正式結束天皇的職務，即位30年來感謝國民接受他的象徵地位，明天起新的「令和」時代是一個和平且成果豐碩的時代，他將和美智子皇后一起祈禱日本和全球民眾的安寧與幸福。

明仁天皇的「退位禮正殿之儀」於當地時間下午5點舉行，天皇與皇后駕臨皇居正殿松之間，由待從安置好劍、勾玉、國璽、御璽之後，先由日本首相安倍晉三在代表全國人民致感謝詞，明仁天皇也接著發表最後談話，包括明天將即位為新天皇的皇太子德仁夫婦與其他成年皇室成員也列席觀禮，退位禮全程僅有10分鐘。

安倍致詞中表示，平成30年在「內平外成」信念下，全國人民與天皇陛下同步而行，回首30年來，天皇陛下透過一次又一次的公務，全心全意祈求國家和國民的安寧與幸福，完成了象徵日本國和國民的責務。迎接退位的這天，安倍代表國民向天皇陛下表達敬愛與感謝之意。

日本「平成」時代將於30日晚間12點落幕，五月一日零點起進入「令和」新時代，皇太子德仁也預定於1日上午10點半正式即位。

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