德仁即位雅子妃被禁出席 學者：有傷國際形象

2019-04-30 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁今日進行退位儀式，德仁親王則將於明日接任天皇大位，但他的妻子雅子卻傳出將被禁止出席典禮，有外媒對此表示，此舉將傷害日本的國際形象。

日本明仁天皇今（30）日將於皇居宮中三殿進行退位儀式，明日凌晨零時起將由皇太子德仁繼位，開啟令和時代。但根據皇室規範，新天皇繼承象徵王權的神器時，皇室成員僅有成年男性能出席，女性成員及未成年男性均不准出席，就連與德仁結縭26年的新皇后雅子，以及與愛子公主也不例外。

據《紐約時報》報導，針對此事，京都外國語大學公共外交教授雪諾（Nancy Snow）指出，日本忘記了此事對國際形象的影響。雪諾說，想像在典禮開始後，雅子只能站在門外，在場內則是看不到天皇的妻子、未來的皇后！

報導也指出，其實在本次的即位大典中，首相安倍晉三的其中一名女閣員、地方創生擔當大臣片山五月也將到場觀禮，她將成為唯一一位見證天皇即位的女性。

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