睽違202年！平成謝幕 日本明仁天皇退位儀式登場

2019-04-30 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁今日進行退位儀式，也是平成時代的最後一天，即明日凌晨零時起就由兒子德仁繼位，開啟令和時代。

日本明仁天皇今（30）日將於皇居宮中三殿進行「退位禮當日賢所大前之儀」，身穿皇袍祭拜日本天皇祖先、神道教最高神祇「天照大神」，而5月1日凌晨0點，德仁親王將接任天皇大位，日本也邁入新時代「令和」。

綜合日媒報導，明仁天皇於當地時間上午10點左右，身穿皇袍「黄櫨染御袍」，於侍奉三神器之一「八尺瓊勾玉」的皇居內祭拜天照大神。包含皇太子德仁親王與秋篠宮文仁親王夫婦等皇室家族，以及日本宮內廳成員約50人參加。

而明仁天皇與美智子皇后當地時間下午5點將於皇居正殿「松之間」進行「退位禮正殿之儀」，侍從將安置三神器「八咫鏡」、「八呎瓊勾玉」、「天叢雲劍」，日本首相安倍晉三將代表全日本國民發表談話，接著明仁天皇進行「平成最後致詞」。而5月1日凌晨0點，德仁親王將接任天皇大位，日本也邁入新時代「令和」。

當地時間1日上午10點30分，新天皇德仁將至皇居松之間進行「劍璽等繼承之儀」，伴隨三神器「八咫鏡」、「八呎瓊勾玉」、「天叢雲劍」。上午11點10分，新天皇德仁、新皇后妃雅子將至皇居松之間進行「即位後朝見之儀」，並發表即位演說。

明仁天皇這一次退位，在日本歷史上已經睽違202年，上一次進行退位儀式是在江戶時代後期的光格天皇。明仁在1989年1月7日繼位，時年55歲，也是日本憲政史上首例日皇生前退位。

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